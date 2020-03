Esta quarta-feira, dia 25, foi confirmado que o príncipe Carlos tinha sido diagnosticado com Covid-19, algo que despertou a preocupação por parte dos seus filhos, os príncipes William e Harry.

Perante esta situação, o jornal britânico Daily Mail revelou que Meghan Markle mostrou-se perfeitamente compreensiva com a necessidade que o marido tenha de viajar para onde quer que seja necessário.

"A Meghan disse que o Harry tem estado em contacto com o pai... claro, ele está frustrado. Ela disse que ambos estão frustrados porque querem fazer mais para ajudar", deu conta uma fonte.

As declarações não se ficaram por aqui: "A Meghan disse ao seu círculo mais próximo de amigos que o Harry tem vindo a comunicar com o príncipe William e a rainha com regularidade. Disse que esta crise mundial aproximou-os, especialmente Harry e o irmão William. O Harry deixou bem claro que eles iriam fazer o que fosse necessário para ajudar do Canadá. A Meghan disse que ambos estavam gratos, sobretudo Harry, por terem podido passar tempo com a família antes de tudo começar", concluiu a mesma fonte.

