Neymar está atualmente com um novo look e as reações não tardaram a surgir no Twitter.

Na página do Mundo Deportivo foi publicada uma fotografia que destaca precisamente o novo visual do craque brasileiro. Logo depois, foram muitos os internautas que comentaram o look.

"Valha-me Deus", disse um internauta. "Esse cabelo que sai lá em cima é para apanhar melhor o wi-fi?", reagiu outro.

Leia Também: Neymar e Bruna Marquezine ter-se-ão 'reencontrado' após jogo do Brasil