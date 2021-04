No próximo domingo, Fanny Rodrigues aparecerá no pequeno ecrã, na condução do 'Somos Portugal', com um look diferente. Isto porque a 'rainha das mudanças de visual' voltou a arriscar numa transformação.

Esta quarta-feira, como mostrou nas redes sociais, a apresentadora da TVI submeteu-se a uma nova mudança e despediu-se do cabelo ruivo, estando agora novamente loira.

Ainda que Fanny se destaque pelas constantes mudanças de looks, os seguidores não ficaram indiferentes e recorreram à caixa de comentários para deixar as suas opiniões, revelando que "adoram" a cor, mas desgostam do corte.

"A cor bem melhor, já o corte deixa muito a desejar", comentou um seguidor. "Bem melhor, mas muda esse corte", sugeriu outra internauta.

Leia Também: "Só é impossível até acontecer". Fanny Rodrigues passa de ruiva a loira