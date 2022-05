Cristina Ferreira revelou esta quarta-feira, dia 11, as primeiras imagens do novo programa da TVI. Trata-se de um divertido concurso, que irá chamar-se 'Vai de Carrinho' e será apresentado por Ana Guiomar e Pedro Teixeira.

A diretora de ficção e entretenimento do canal acompanhou hoje o arranque das gravações e brindou o público com imagens dos bastidores e do cenário onde três duplas de concorrentes vão 'lutar' por um prémio final de três mil euros em compras.

'Vai de Carrinho' promete animar as noites de sábado na TVI, mas a sua data de estreia permanece ainda por revelar. O formato resulta de uma parceria entre o canal e o Continente, contando ainda com a participação especial do Chef Chakall.

