Filipa Nascimento e Duarte Gomes estão oficialmente de férias e escolheram um destino de sonho para este momento de pausa.

Nos próximos dias, o casal vai estar nas Ilhas Maurícias. No Instagram, ambos já partilharam as primeiras imagens no local. Veja na galeria.

De acordo com as partilhas que fizeram na rede social, os atores estão hospedados num hotel de cinco estrelas, o Long Beach Mauritius.

Leia Também: Filipa Nascimento declara-se a Duarte Gomes com foto de família