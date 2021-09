Os reis Felipe VI e Letizia viajaram esta quinta-feira de Madrid para a ilha de La Palma, nas Canárias, para poderem conhecer a realidade dos habitantes, que desde domingo sofrem com os danos da erupção do vulcão Cumbre Vieja.

Acompanhados pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, os monarcas conversaram com membros operacionais de emergência e deixaram uma palavra de solidariedade aos habitantes. Posteriormente, presidiram a uma reunião do Comité Técnico do Plano de Emergências Vulcânicas das Canárias.

A Casa Real espanhola divulgou nas suas redes sociais oficias as primeiras imagens da visita. Veja na galeria.

O último relatório do Departamento de Segurança Interna (DHS) espanhol deu conta de que a lava já cobriu 150 hectares e destruiu 300 propriedades. Não foram, até ao momento, registados mortos ou feridos na ilha onde vivem 85.000 habitantes.

