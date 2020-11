A tarde deste sábado na TVI fica marcada pela emissão especial 'Em Família', conduzida por Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha.

Maria Cerqueira Gomes foi a primeira convidada deste programa que dá as boas-vindas à quadra natalícia e que vai reunir as caras mais conhecidas da estação e do mundo da música

Juntou-se ainda Gisela João, a primeira convidada musical, Isac Alfaiate, António Raminhos e a digital influencer Ione.

