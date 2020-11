António Raminhos foi convidado no programa 'Em Família', uma emissão especial conduzida por Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha, e esteve à conversa com os apresentadores sobre as tradições de Natal.

A propósito do hábito de comer bacalhau na noite da consoada, o humorista revelou uma curiosidade hilariante sobre si, mais precisamente sobre o período da adolescência.

"Chamavam-me bacalhau porque, pelo menos uma vez por ano, alguém me comia", contou, deixando a dupla de apresentadores às gargalhadas.

