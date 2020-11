Estreia esta segunda-feira, dia 9 de novembro, às 19h15, o novo programa de António Raminhos na Rádio Comercial. 'Físico Química' conta ainda com a presença dos animadores Diogo Beja e Joana Azevedo.

"De quem é a responsabilidade de mudar o rolo do papel higiénico? A última folha conta como folha ou não? Como terminar uma relação de cinco anos quando se é um youtuber? Fazer um vídeo? Um desafio ou uma prank? Como determinar se o seu homem ou mulher é emocionalmente estável? O homem deve tomar pílula e fazer uma vasectomia ou esse papel é só da mulher?", são estas as questões que o humorista e os animadores de rádio vão analisar diariamente.

"As questões sobre relacionamentos e a eterna dicotomia homem/mulher vão estar sobre o escrutínio de António Raminhos", anuncia a Rádio Comercial.

"Este espaço contará ainda com a opinião e questões dos ouvintes que antecipadamente poderão lançar as suas próprias dúvidas para serem analisadas numa pública terapia de casal feita através do Whatsapp e do email! Estamos a receber as suas em raminhos@radiocomercial.iol.pt", pode ainda ler-se no site oficial da rádio em questão.

