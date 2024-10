Nas redes sociais, principalmente no TikTok e no Instagram, têm andado a circular vídeos de uma 'prank' que se tornou viral.

Basicamente, a pessoa que está a gravar dirige-se a um familiar ou amigo, e afirma que colocou "ar premium nos pneus do carro", tendo, inclusivamente, pagado pelo mesmo.

Os pais ou os maridos são, normalmente, as 'vítimas' desta brincadeira.

Mia Rose, grávida do seu segundo filho, decidiu aderir à 'trend' e enganou o marido, António Morais, enquanto este cozinhava. O momento foi captado pela cantora e partilhado no TikTok.

"Fui à bomba de gasolina para pôr ar nos pneus. Estava lá um senhor que me perguntou se eu queria ajuda e eu disse que sim", começou por dizer calmamente. "Só que ele disse-me que aquilo era 'ar premium' e foi caro".

Neste momento, António Morais para de cozinhar e questiona, incrédulo: "Amor, tu pagaste para pôr ar nos pneus?"

Veja o vídeo completo e descubra a reação de Mia Rose e do marido a esta 'prank'.

"Não aguentei... já tinha visto esta trend há séculos, mas o vídeo da Helena é que me deu vontade de fazer esta prank com o meu homem. A cara de incrédulo dele!", escreveu a cantora no TikTok.