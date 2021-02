Depois de anunciar em entrevista à Vogue América que está grávida do primeiro filho, fruto do casamento com Caspar Jopling, Ellie Goulding apareceu num evento e exibiu pela primeira vez em público a sua barriguinha de grávida.

A cantora, de 34 anos, marcou presença no lançamento da nova linha do boxeador Anthony Joshua, BOSS x AJBXNG.

O evento decorreu na loja Regent Street Boss, em Londres.

Para a ocasião, Ellie Goulding, que está grávida de sete meses, optou por um visual descontraído e largo que quase fez a barriguinha passar despercebida.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Ellie Goulding está grávida do primeiro filho