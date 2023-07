Este sábado, 8 de julho, é um dia muito especial para Débora Monteiro. As filhas gémeas da atriz e apresentadora da SIC, Júlia e Alba, completam três voltas ao sol.

A mamã 'babada' fez questão de destacar a data na sua página de Instagram, através de uma bonita declaração.

"3 anos de amor. O maior amor de sempre, o amor que aumenta todos os dias, os amores da minha vida. Juju e Alba, minhas piriris", afirmou.

Note-se que as meninas são fruto do relacionamento de Débora com Miguel Mouzinho. Os dois ficaram noivos em 2021.

