Débora Monteiro foi muito acarinhada este domingo, dia 18 de junho, quando celebrou 40 anos de vida. Nas redes sociais foram muitas as mensagens que a atriz recebeu, entre elas destacam-se as palavras do noivo, Miguel Mouzinho, com quem tem em comum as filhas gémeas Alba e Júlia.

"40 anos. Que milf! Parabéns, minha cara metade. Amo-te muito", disse junto de uma imagem de Débora Monteiro em que aparece numa sensual sessão fotográfica.

Por sua vez, a atriz retribuiu ao também declarar-se ao companheiro. "Quarentona. Acho que até gosto desta expressão. Obrigada Mi por estares sempre ao meu lado. Vamos celebrar a vida juntos", começou por escrever numa publicação que fez no Instagram, referindo-se a Miguel Mouzinho.

"Obrigada amigos, família e todos os que me parabenizaram, que bom receber tanto carinho", acrescentou numa foto em que aparece com o noivo e onde mostra o bolo de aniversário.

