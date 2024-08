Foi durante os comentários sobre o 'Dilema' no 'Dois às 10', esta segunda-feira, dia 19 de agosto, que Cristina Ferreira acabou por partilhar a sua opinião sobre os atuais reality shows, destacando que são mais "exigentes" e falando sobre a saúde mental.

"Acho mesmo que os reality shows dos últimos tempos são muito mais exigentes do que um reality há dez anos. Estou mesmo a falar a sério porque eles entram lá dentro cheios de estratégias, de vontade de deitar abaixo os outros e são muito mais exigentes. E nós, se isto é um retrato da sociedade, as pessoas não estão tão bem mentalmente como estávamos todos há 15 anos. Por algum motivo se fala de saúde mental, se fala de muita gente que precisa de ajuda diária a nível psicológico e eles estão iguais", começou por dizer.

"Às vezes põe-se em causa o porquê de a produção ter determinadas atitudes. Nós enquanto produtores de um programa de televisão, eles estão em primeiro lugar e nós temos de saber gerir a cabeça de todas as pessoas que estão lá dentro. Às vezes não chega só o psicólogo que eles têm diariamente. Portanto, não interroguem tanto às vezes as ações que a produção tem porque nós, melhor do que ninguém, sabemos o que é que se passa em cada um deles e o que é preciso para cada um deles estar bem", completou.

Veja aqui este momento em que a apresentadora partilha a sua opinião.

Leia Também: Cristina Ferreira reaparece após 'desaparecimento' de dias: "Fui feliz"