A princesa Charlene do Mónaco voltou a inspirar preocupação dos médicos depois de ter sido levada de emergência para o hospital, conforme adiantou um profissional da África do Sul. Segundo a imprensa internacional, Charlene terá sofrido uma recaída no âmbito da sua recuperação a uma grave infeção nos ouvidos, nariz e garganta.

Esta era uma situação inesperada, tanto que antes da mesma ser revelada, o companheiro de Charlene, Alberto do Mónaco, fez declarações à revista People onde se mostrou positivo quanto ao regresso da mulher ao seu país.

"A Charlene do Mónaco mal pode esperar por regressar a casa e espera poder reunir-se com a família, desta vez no Mónaco, antes do esperado", disse.

O previsto era que a princesa voltasse no final do mês de outubro, no entanto, com o contratempo que se verificou, não se sabe se a data continua fiável.

Leia Também: Princesa Charlene hospitalizada de urgência