A modelo Judit Mascó foi a mais recente convidada do programa espanhol 'Al cielo con ella', por Henar Álvarez. No formato, revelou ter sofrido assédio por parte do príncipe Alberto do Mónaco, uma situação que terá ocorrido em 1992.

Tudo aconteceu numa festa organizada pela revista de moda Sports Illustrated, a bordo de um iate de luxo, atracado no porto de Barcelona.

"Todos os atletas de elite norte-americanos estavam na festa (...) Todos os membros da realeza estavam lá, incluindo Alberto do Mónaco", contou, sendo depois interrompida pelo apresentador.

"Quantas 'negas' tiveste de dar nessa noite?", questionou.

"Olha, a esse que acabei de mencionar, algumas. Foi muito irritante", confessou sobre o príncipe Alberto.

Recorde-se que o príncipe casou-se, aos 53 anos, com a ex-nadadora olímpica Charlene.

