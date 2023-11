Filipa Maló, a eterna Clarinha da série 'Super Pai', esteve à conversa com Manuel Luís Goucha esta terça-feira, 21 de novembro, onde falou sobre o seu percurso profissional e as paixões que descobriu ter para além da representação.

"Gostava muito da área da saúde e acho que houve um caminho que se abriu de forma muito natural", começa por dizer, notando que se chegou a candidatar a Medicina Dentária mas que, por falta de média, entrou em Ciências da Saúde

"Entrei com contacto com cadeiras de Psicologia e com uma psicóloga que dava uma cadeira de Bioética e isso mudou tudo", confessa, revelando que a partir daí começou a ponderar a sua decisão.

Filipa explica que numa das ações de voluntariado que fez, na qual chegou a ir para Cabo Verde, percebeu que não fazia sentido continuar a investir numa área que, afinal, não gostava.

"Queria estar em medicina dentária para curar os traumas das crianças pelos dentistas", reflete, destacando que na verdade sempre teve o bichinho da Psicologia.

"Tenho é de ser feliz. Não são as pessoas que se vão deitar à noite a pensar na decisão que tomaram, vou ser eu", disse, notando por fim que não se arrepende da decisão, que classifica como "das melhores" da sua vida.

