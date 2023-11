As artistas foram convidadas para o evento a propósito da visita oficial do presidente da Coreia do Sul ao Reino Unido.

Foram várias as personalidades que se reuniram no Palácio de Buckingham na noite desta segunda-feira, 21 de novembro, em Londres, para um banquete de Estado em honra ao presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, e à primeira-dama, Kim Keon Hee. As Blackpink, conhecida banda feminina sul-coreana, foram convidadas para a ocasião, na qual deslumbraram com os seus visuais. Jisoo brilhou com vestido preto da Dior, da coleção de 2024. Lisa deu nas vistas com um vestido em tons de azul, com capa (tendência da estação), de Georges Hobeika. Rose colheu elogios com uma criação de Yves Saint Laurent, de ombros e manga comprida, em tons de branco. Por fim, Jennie optou pela sofisticação de um vestido preto com decote em coração de Toni Maticevski. Veja as imagens destes looks e ainda o visual de Kate Middleton, princesa de Gales: Kate Middleton resgata tiara que não era vista em público há 90 anos



Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram