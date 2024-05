Margarida Corceiro integra o elenco da segunda temporada da série espanhola 'Citas Barcelona'. A Prime Video revelou agora novas fotos da atriz, de 21 anos, durante as gravações.

De acordo com a plataforma de streaming, "a série vai continuar com o tema da primeira temporada, onde as personagens se encontram cara a cara depois de se conhecerem na internet, procurando amor, sexo ou simplesmente alguém para não se sentirem sozinhas" e tem estreia marcada ainda para 2024.

Veja as fotografias da atriz na galeria.

