Barack Obama já divulgou as tradicionais listas que anualmente partilha com os seguidores das redes sociais para dar conta de quais foram as músicas, os filmes e os livros de que mais gostou no ano que agora termina.

Em 2023, no que às músicas diz respeito, Obama junta artistas como Shakira, Megan Thee Stallion, Beyoncé, Burna Boy e Lenny Kravitz, entre outros.

Passando aos filmes, o ex-presidente norte-americano atribui a preferência a 'Rustin', 'Deixar o Mundo para Trás' e 'American Symphony', embora tenha mencionado outros 10 títulos, entre os quais surge o aclamado 'Oppenheimer'.

Por fim, Barack Obama deixou uma lista de 15 livros. "Se puder, compre numa livraria independente ou confira na biblioteca local", fez notar, na legenda.