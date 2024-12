O antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, revelou a sua tradicional lista de músicas favoritas do presente ano, assim com a lista dos filmes e livros preferidos.

No seu perfil da rede social X, Barack Obama partilhou com os seus seguidores quais é que foram as suas músicas favoritas ao longo do ano de 2024. Na lista, várias músicas de diversos artistas como Kendrick Lamar, Billie Eilish ou Karol G.

"Aqui estão as minhas músicas favoritas deste ano", escreveu Obama, pedido aos seus seguidores para darem uma 'vista de olhos' se estiverem "à procura de agitar" as suas listas de reprodução. E pede ainda para ser avisado se "houver uma música ou artista" que deva ouvir.

Quanto aos filmes, o antigo presidente norte-americano nomeou os seus dez favoritos do ano.

Por fim, os livros, de vários autores, que para Obama mereceram destaque neste ano de 2024:

