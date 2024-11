Esta quinta-feira, 28 de novembro, celebra-se o Dia de Ação de Graças nos EUA e algumas celebridades já começaram a partilhar os seus momentos em família.

O casal Obama foram um exemplo. Numa publicação conjunta, Michelle e Barack Obama partilharam uma fotografia do seu amigo de quatro patas, Sunny, com um babete no qual se lê: "Happy Turkey Day" (Feliz Dia do Peru, em tradução livre).

Na legenda, escreveram apenas: "Da nossa família (e do Sunny! ) para os teus, desejamos a todos um feliz Dia de Ação de Graças!"

Ora veja.

