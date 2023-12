Elisabeth Moss, de 41 anos, foi 'apanhada' durante um pausa no 'set' em Los Angeles, no final da semana passada.

Nas imagens, que estão em destaque na imprensa internacional e que já foram parar às redes sociais, a atriz aparece com um look descontraído, sem maquilhagem e o cabelo apanhado.

Em algumas fotografias, podemos ver a estrela de 'The Handmaid's Tale' com a mãe na barriga enquanto estava com uma t-shirt cinzenta larga e calças pretas.

Segundo o Daily Mail, antes destas aparições de Elisabeth Moss, a atriz já não era vista em público desde que esteve a filmar em Inglaterra a minissérie 'The Veil', em maio.

