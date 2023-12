O irmão de Kate Middleton, James, surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com um raro vídeo onde se mostra no supermercado com o filho bebé.

As imagens serviram para dizer, com entusiasmo, que a sua nova linha de ração para cães já se encontrava disponível no referido supermercado.

Assim que o vídeo foi partilhado na sua página de Instagram, os seguidores rapidamente reagiram, e não tardou a chegar à imprensa internacional. Veja abaixo:

O irmão de Kate Middleton lançou a empresa de alimentos totalmente naturais para os animais de estimação em 2020. A People recorda ainda que o nome da empresa, James & Ella, homenageia a amiga de quatro patas do empresário, Ella, que morreu em janeiro.

James Middleton está casado com Alizee desde 2021. No final de outubro revelaram que já tinham sido pais pela primeira vez.

