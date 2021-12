Tatiana e Rúben Boa Nova vivem uma semana especial com a celebração do 3.º aniversário do filho, Lourenço. Uma data que o casal assinalou com a preparação de uma festa temática para o menino.

Inspirada no universo dos animais, a decoração, em tons pastel, deixou o espaço repleto de ternura, como mostram imagens partilhadas por Tatiana Boa Nova nas redes sociais.

"Apesar de ter feito 3 anos, para mim será sempre bebé! O meu bebé, carinhoso, especial, sorridente e encantador! Obrigado meu Deus por me presentear com este amor", escreveu a mamã babada.

Veja as imagens na galeria.

