"Parabéns para mim. 32 anos e já sou rica! Rica de coisas que o dinheiro não compra." Tatiana Boa Nova completou mais um ano de vida na quarta-feira, dia 5 de fevereiro, e assinalou a data na sua página de Instagram.

Depois da festa, a ex-concorrente de reality show da TVI deixou uma mensagem na rede social. "São 00:50h, algumas pessoas no meu lugar não publicariam uma fotografia a esta hora por causa do algoritmo do Instagram, mas para mim, a vida é muito mais que isto! É mais do que viver de aparência, é mais do que dinheiro, do que posicionamento", começou por refletir.

"Para mim não há nada melhor e mais rico do que ter saúde, ter a minha família junta e com saúde a celebrar mais um ano comigo! É ter a certeza de que sou aquilo que sempre quis ser e que consegui chegar até aqui sempre seguindo os meus valores e com muita ajuda, ajuda de amor", acrescentou.

De seguida, direcionou algumas palavras ao marido. "Quero agradecer muito ao meu marido Ruben Boa Nova por me ter ajudado a tornar-me a mulher que sou hoje, por todos os dias me dar os melhores conselhos, por me ter dado o melhor presente da nossa vida, o nosso filho", disse.

"Agradecer a Deus por mais um ano, a vocês os que me acompanham e acreditam e confiam no meu trabalho! A todos os que me felicitaram hoje, muito obrigado. Agora é pedir a Deus saúde para mim, para os meus e para todos. Obrigada", completou.