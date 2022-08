Depois da notícia da morte de Orlando Costa, as homenagens multiplicaram-se nas redes sociais com vários artistas a lamentar a partida do ator e a prestar-lhe uma homenagem.

Ainda na manhã deste sábado, um dia depois da partida de Orlando, várias caras conhecidas manifestaram-se publicamente.

"Meu querido Orlando… um colega generoso, um ser humano maravilhoso. Foi um prazer partilhar algumas das aventuras nesta vida. Vou sentir a tua falta. Vais fazer falta. Descansa em paz", escreveu Paula Neves na legenda de uma fotografia de ambos.

Por sua vez, Ruy de Carvalho disse: "Até sempre, meu querido Orlando".

"Querido Orlando, como foi especial e importante para mim tê-lo conhecido e consigo trabalhado. Há pessoas e pessoas. Quem consigo se cruzou, não lhe ficou indiferente. O Orlando deixou por cá (em todos) a marca da generosidade, da humildade e do talento. Bem haja", pode ler-se na publicação de Sara Barradas, que recordou a série 'Morangos com Açúcar', onde contracenam.

