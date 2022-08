A notícia da morte de Orlando Costa levou vários artistas a manifestarem-se nas redes sociais, prestando-lhe uma carinhosa homenagem.

Além de Luísa Ortigoso e Sofia Alves, Frederico Amaral também recorreu ao Instagram para lamentar a partida do ator e prestar-lhe um tributo.

"Querido Orlando… que triste notícia saber que partiste. Eras um ator enorme, um homem querido e generoso. Que sortudo fui por partilhar o palco contigo. Eu, o João Catarré a Iolanda Laranjeiro e o nosso mestre António Melo sabemos o quão especial foi o 'Loucos por Amor'. O teu 'Old Man'… aquele monólogo… que prazer era ouvir-te com a tua, também, voz única. Até sempre 'Zé Gato', para sempre na memória de todos", disse.

Por sua vez, Carla Andrino foi mais curta nas palavras, mas não deixou de se manifestar publicamente. "Descansa em Paz, Orlando Costa".

Já Nuno Markl também recordou a série 'Zé Gato', de 1979, onde Orlando interpretou o detetive 'Zé Gato'. "Era muito mais que o Zé Gato, mas foi com o Zé Gato que entrou nas nossas jovens vidas - um Serpico nacional, a quem o que faltava em meios havia em carisma, a rodos. Fez televisão, cinema, teatro, comédia, drama. E percebi, na única vez que estive ao vivo com ele - numa edição do 'Traz Pra Frente', na RTP Memória - que, ainda por cima, era tão gentil e caloroso como eu imaginei que ele seria", começou por lembrar.

"As histórias que nos contou da produção do Zé Gato, sobretudo uma em particular, do dia em que a equipa de produção sacrificou boas horas de luz para filmar quando encontrou uma boa tasca para almoçar a tarde inteira, foram preciosas. Grandíssimo Orlando Costa. Que agonizante saída de cena de tanta gente, neste 2022", completou.

"Assim Orlando. Quantas vezes nos fitámos de coração cheio. Depois de uma noitada! Depois de um ensaio! Depois de uma cena! Depois de um cumplicidade só nossa! Nada ficou por dizer! Mas porra, como diria o Galelo Castelau, nós adorávamos repetir e repetir e repetir - A porra é....! O tanto, tanto que aprendi contigo! A humanidade sempre, em tudo o que fizeste é o que devemos perseguir! Jamais te esquecerei! Sabes que estarás sempre comigo, querido Orlando", pode ler-se na publicação de António Melo.

Rui Unas também recorreu ao Instagram para prestar uma homenagem a Orlando Costa, tendo começado por lembrar "um dos episódios das 'Excursões Lino' que mais prazer lhe deu prazer fazer". "Pelas conversas que tive entre cenas com o talentoso Orlando e contracenar com alguém que marcou a minha juventude (e de tantos com o inesquecível 'Zé Gato') e com um sentido de humor e de comédia como esta cena tão bem ilustra", acrescentou. "Mais um colega e uma referência que nos abandona neste plano mas que é imortal. Obrigado Orlando Costa e até sempre", rematou.

"Orlando Costa. Uma referência, para mim, na sua arte. Tocámos o 'Cosmos' em Witold Gombrowicz e admirei com espanto a tua passagem e as palavras que te mexiam o corpo. Obrigado, querido Orlando. Um dia, no Cosmos, brincaremos mais", destacou Albano Jerónimo.

[Notícia atualizada às 08h41]