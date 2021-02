Bruno Cabrerizo foi o mais recente famoso a ser revelado no programa 'A Máscara'. Orgulhoso da sua participação, o ator fez questão de partilhar com os seus seguidores um vídeo inédito dos bastidores do programa.

Trata-se de um "Best of" onde vemos toda a preparação, os ensaios gerais e até os pequenos tombos de quem tem de se mover durante horas com um enorme fato de banana.

"Foi uma grande aventura! Obrigado", pode ler-se na legenda das divertidas imagens.

Ora veja:

