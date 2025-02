Ator escondia-se no disfarce do tubarão, que foi revelado no fim de semana.

Diogo Martins era quem se vestia de tubarão em 'A Máscara', da SIC, como foi revelado no fim de semana. Após a revelação, o ator falou deste desafio, tendo destacado no Instagram algumas imagens dos bastidores. "O tubarão foi pescado! Obrigado SIC pela experiência. Foi ótimo nadar nestas marés. Quem acham que vai vencer a 'A Máscara'?", escrevei junto das imagens que pode ver na publicação abaixo. Leia Também: Três identidades reveladas em 'A Máscara'! "A Áurea reconheceu o 'ex'"