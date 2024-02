Maluma não deixou passar em branco o Dia dos Namorados e recorreu à sua página de Instagram para assinalar este dia especial com fotografias românticas.

Nas imagens é possível perceber que o artista surpreendeu a companheira, Susana Gomez, com um grande ramo de rosas vermelhas que vinha com um bilhete. "Chegar a casa e ter o coração completo. Amo-te", pode ler-se na mensagem que acompanhava as flores.

O que também não passou, de todo, despercebido foi a já grande 'barriguinha' de Susana Gomez. De recordar que o casal prepara-se para dar as boas-vindas ao primeiro filho.

Veja as fotos na galeria.

