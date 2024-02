Beyoncé desejou aos fãs um feliz Dia dos Namorados com um vídeo onde partilha várias fotografias em que aparece com um look sexy.

Trata-se de um conjunto em renda, transparente, preto e estilo cowboy. Para acompanhar as imagens, mostrando também o marido Jay-Z, a cantora colocou o seu novo tema 'Texas Hold 'Em'.

Num segundo look, no mesmo vídeo, a artista surge com um vestido também preto, decotado, de mangas compridas, com brilhantes e ainda com botas de cano alto.

De recordar que Beyoncé e Jay-Z estão casados desde abril de 2008 e têm três filhos em comum, Blue Ivy, de 12 anos, e os gémeos Rumi e Sir, de seis.

Leia Também: Fãs já festejam... Beyoncé anuncia novo disco durante Super Bowl

Leia Também: Jay-Z leva filha Blue Ivy ao palco dos prémios Grammy. Beyoncé na plateia