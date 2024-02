Jay-Z recebeu o segundo prémio anual Dr. Dre Impacto Global e levou a filha mais velha, Blue Ivy, de 12 anos, ao palco.

"Costumava dizer que era um copinho para a Blue, mas Blue cresceu e agora não quer os copinhos", começou por dizer o artista logo no início do seu discurso. "E ela tem o seu próprio Grammy", acrescentou, fazendo orgulhosamente referência à vitória da menina na categoria de Melhor Videoclipe pelo seu papel no vídeo do tema 'Brown Skin Girl' de Beyoncé (mãe da jovem).

Já Beyoncé, que tem ainda em comum com Jay-Z os gémeos Rumi e Sir, de seis anos, estava na plateia a aplaudir o artista. Os filhos mais novos do casal não foram vistos na gala.

Veja na galeria algumas fotografias da família no evento.

Leia Também: A passadeira vermelha da gala dos prémios Grammy 2024