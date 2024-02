Apresentada por Trevor Noah, a 66.º gala dos Grammy Awards permeou grandes nomes da música com destaque para Taylor Swift, por se ter tornado a primeira artista a vencer o galardão na categoria de Álbum do Ano quatro vezes.

Mas o palco não foi o único grande momento da noite, pois a passadeira vermelha, como é habitual, também chamou a atenção.

Os presentes no evento vestiram-se a rigor para a noite de gala e foram várias as escolhas no que aos looks diz respeito. Veja na galeria fotografias da passagem pela 'red carpet'.