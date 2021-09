Kylie Jenner resolveu dar aos seus seguidores do Instagram a oportunidade de a verem ao natural.

A jovem empresária partilhou um vídeo onde mostra a sua rotina de pele antes de dormir.

Depois de se desmaquilhar com os produtos da sua marca de cosmética, Kylie filma-se sem nenhum tipo de maquilhagem e realçando até algumas marcas no seu rosto. Desta forma, a socialite assume-se uma mulher confiante com a sua imagem natural.

Espreite na galeria as imagens.

