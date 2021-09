A pequena Stormi teve um papel fundamental no último empreendimento da mãe, Kylie Jenner.

Esta terça-feira, a famosa empresária, de 24 anos, anunciou o lançamento da 'Kylie Baby', uma linha dedicada a bebés e crianças pequenas. Produtos que foram "testados e aprovados" pela filha, de três anos.

"Estou tão feliz por apresentar a 'Kylie Baby'. Quando me tornei mãe, passou a ser um sonho desenvolver cuidados para os bebés, seguros, eficazes e conscientes", escreveu no Instagram.

"Sei que todos queremos o melhor para os nossos filhos, por isso fazer esta linha completamente vegan e hipoalergénica foi algo muito pessoal. Estou tão orgulhosa destes produtos e mal podia esperar para partilhar isto com vocês e com as vossas famílias", acrescentou.

Esta linha estará disponível para venda a partir do dia 28 de setembro e é composta por shampoo, condicionador, loção corporal e gel de banho.

Nas stories, de acordo com a People, a celebridade explicou aos fãs que passou muito tempo a trabalhar na marca porque "queria ter a certeza de que passava por todos os testes possíveis".

"Queria algo que usasse nos meus próprios filhos. Estes são todos testados e aprovados pela Stormi. São os únicos produtos que usamos nos últimos, talvez, dois anos", destacou.

Recorde-se que Kylie Jenner prepara-se para ser mãe pela segunda vez, fruto da relação com Travis Scott.

