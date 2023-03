Lara Moniz está entre as participantes femininas que no último domingo entraram no novo reality show da TVI, 'O Triângulo'.

Nasceu em Lisboa, mas já viveu em Angola e nos Países Baixos. Atualmente, tem 23 anos e dá cartas como influencer digital.

Aliás, é nas suas redes sociais (Instagram e TikTok) que encontramos as suas fotografias mais sensuais.

Espreite as imagens na galeria.

