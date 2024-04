Dânia Neto está a desfrutar da sua lua de mel na Tailândia, depois de ter subido ao altar no passado dia 13 de abril.

A atriz está na ilha de Ko Samui e já usou a sua conta no Instagram para partilhar as primeiras fotografias deste dia especial.

"Ko Samui é uma ilha localizada no Arquipélago de Chumphon, no Golfo da Tailândia, cerca de 700 km ao sul de Bangkok e a cerca de 80 km da costa oriental do sul da Tailândia.

Ko Samui, é a segunda maior ilha da Tailândia, fica no Golfo da Tailândia, perto da costa leste do Istmo de Kra. É conhecida pelas praias ladeadas por palmeiras, e pela sua floresta tropical densa e montanhosa. Um verdadeiro Paraiso na Terra", escreveu a atriz na legenda das fotografias.

Veja as fotografias na galeria.

Leia Também: Dânia Neto mostra novas fotografias do casamento. "Viva o amor"