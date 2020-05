Pedro Moreira celebrou o seu 30.º aniversário esta sexta-feira. Data especial, que mereceu uma comemoração à altura.

Isabela Cardinali, namorada do jovem, fez-se valer de um dos seus maiores dotes e preparou para o aniversariante uma festa temática digna de um verdadeiro príncipe.

As imagens da celebração foram agora partilhadas nas redes sociais da ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos', da TVI. E na legenda da publicação Isabela fez questão de deixar um aviso aos que se preparavam para criticar o casal por ter organizado uma festa durante a pandemia de Covid-19.

"Antes que comentem coisas sem sentido. A festa foi apenas com pessoal de família com quem temos tido contacto já com o início da Covid-19", alertou.

