Com a antecipação anual aos Óscares a atingir o pico, é altura de fazer as apostas finais naqueles que serão os vencedores da noite. É certo que por vezes a escolha poderá parecer óbvia, contudo não são raras as vezes em que acontecem algumas surpresas.

Existem diversas estrelas que já mostraram ter muito talento, mas que nunca levaram para casa a tão prestigiada estatueta dos Óscares. É claro que as cerimónias de entrega de prémios não são o fator decisivo sobre quem tem talento, mas este galardão em particular continua a ser uma das homenagens mais respeitadas em Hollywood.

Clique para ver quem são os atores e atrizes de renome que surpreendentemente nunca receberam um Óscar.

