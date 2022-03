A primeira cerimónia dos Óscares foi realizada em 1929 e, desde então, tornou-se o maior evento de entretenimento do planeta. Ao longo dos anos, pudemos observar as várias mudanças no estilo, nos relacionamentos — e definitivamente na idade.

Dê uma olhada em algumas das escolhas de moda mais hilariantes e nos rostos jovens de cerimónias anteriores. Poderá ficar chocado(a) com o quanto se esqueceu.

