Luciana Abreu esteve com as quatro filhas no 'Alô Marco Paulo', no passado sábado, dia 4 de maio. Além do entusiasmo das mais novas, as gémeas Amoor e Valentine, as mais velhas, Lyonce e Lyannii, deixaram no fim algumas palavras à artista.

"Gosto muito de ti, és a minha maior inspiração de todos os tempos. Sabes que te amo muito e admiro uma coisa em ti. Tiveste um passado muito rigoroso e exigente e sempre nos quiseste dar o que não pudeste ter", disse Lyannii.

Já Lyonce, partilhou: "Quero agradecer-te por tudo aquilo que fazes por nós, porque te matas sempre a trabalhar imenso para nos dares tudo o que nós precisamos e te pedimos - e surpresas até, [coisas] que nós nem pedimos. Dás-te ao trabalho de trabalhar mais e mais para nos dar tudo aquilo que seja preciso. Por mais que tenhas tido uma infância muito dura e diferente da nossa, fazes sempre de tudo para que nós não soframos aquilo que tu sofreste e dás-nos sempre o melhor. Amo-te muito".

"Amo-vos muito. Vou até ao fim do mundo por vocês, vocês sabem disso", reagiu de seguida Luciana Abreu, em lágrimas.

Durante o programa, a artista também recebeu uma carta da mãe do coração. "Mãe é abraçar o mundo, deixar o nosso olhar eternizar momentos banais dos nossos filhos, colorir as lágrimas com pinceladas de amor e, muitas vezes, voltar o rosto para o lado para esconder as nossas lágrimas. Estou e estarei sempre de pé a aplaudir a mãe que és, a respeitar a tua força que dia a dia se torna mais forte. Amo-te, afilhada querida do meu coração, Maria Odete", podia ler-se na mensagem.

"Amo-te, mãe. Obrigada por tudo. A minha mãe querida. Este foi um dos maiores presentes que Deus me deu. Uma mãe de verdade. Esta é o verdadeiro significado da palavra mãe, que não nos desampara. Ajuda-me muito na educação delas, é fundamental. Sou eternamente grata não só à minha mãe como ao meu pai do coração, Dr. Manuel Correia", destacou Luciana Abreu depois de ler a carta.

"A família é quem cria, é quem nos abraça, quem chora connosco, é quem nos aplaude, quem nos pega ao colo", acrescentou. "Sou estupidamente feliz, extremamente alegre", rematou.

De recordar que Lyonce e Lyannii são fruto da relação passada com Yannick Djaló. Já as gémeas Amoor e Valentine nasceram do casamento terminado com Daniel Souza.