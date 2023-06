No Reino Unido o Dia do Pai é assinalado ao terceiro domingo de junho e este ano foi comemorado no dia 18. A data foi celebrada por muitos nas redes sociais e a família real não foi exceção.

Além do rei Carlos III, também nas páginas das redes sociais do príncipe William fizeram uma publicação em homenagem a este dia especial.

Foi com duas adoráveis fotografias em que o príncipe de Gales aparece com os três filhos que o dia foi comemorado publicamente. "Feliz Dia do Pai", escreveram na legenda.

De recordar que William é pai dos pequenos príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis. Os meninos são fruto do casamento com Kate Middleton.

