Numa fase em que está a promover a importância dos primeiros anos de vida de uma criança, Kate Middleton decidiu mostrar ao mundo duas adoráveis fotografias captadas na sua infância.

Os registos antigos foram publicados na página de Instagram do The Royal Foundation Center for Early Childhood.

Entre as partilhas, destaca-se uma recente publicação que mostra inicialmente uma foto de Kate ao colo da mãe, Carole Middleton. Na segunda imagem podemos ver a princesa de Gales ao colo do pai, Michael Middleton. Veja abaixo:

