Inês Folque resolveu na reta final da sua gravidez partilhar com os seus seguidores do Instagram as 10 fotografias que nos mostram a perfeita evolução da sua gestação.

"Nove meses de magia", pode ler-se na legenda das imagens, que vão desde os primeiros meses de gravidez até estes últimos dias do terceiro trimestre.

Recorde-se que Inês já anunciou o sexo e nome do bebé, que deverá chegar dentro de poucos dias. A apresentadora espera um menino, Tomás.

