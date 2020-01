O ano de 2020 promete ser um ano muito especial para a família Folque. Quem o diz é Inês Folque, na mesma publicação em que este domingo, dia 5, anunciou aos seus seguidores de Instagram que não é a única grávida da família.

A irmã mais velha da apresentadora, Maria, aguarda a chegada do terceiro filho.

"Eu vou ser mãe pela primeira vez, a minha irmã mais nova, a Mercedes, vai casar-se e fechámos o ano de 2019 com uma notícia que nos encheu de alegria. A minha irmã mais velha, a Maria, está à espera do terceiro filho (...)", começa por contar, desvendando ainda que já é conhecido o sexo do bebé: uma menina.

"É por isso uma grande alegria receber no ano em que sou mãe, a minha primeira sobrinha. Sempre projectei viver a gravidez com alguma das minhas irmãs e embora desfasadas em cinco meses foi giro coincidirmos no meu terceiro trimestre e primeiro dela. Maio vai ser um mês muito bonito", completou.

Recorde-se que também o sexo do primeiro filho de Inês Folque já é conhecido, esta prepara-se para dentro de algumas semanas ser mãe de um menino chamado Tomás.

