O ator português Joaquim de Almeida vai estar à conversa com o espanhol Enrique Arce, o famoso Arturito da série 'La Casa de Papel', da Netflix. Este é o primeiro convidado de Joaquim, que irá protagonizar uma série de 'Histórias de Pub' em direto na sua página oficial de Instagram nos próximos dias.

Como adianta uma nota enviada às redações, esta iniciativa partiu por parte da marca de cerveja Guinness. O ator português aceitou o convite da mesma e vai "mostrar um lado mais íntimo e informal" de várias personalidades.

"A estreia está marcada para esta quinta-feira, às 22h, altura em que Joaquim de Almeida e 'Arturito' vão partilhar algumas das suas histórias de vida", adianta o comunicado.

O projeto segue-se para o segundo episódio que irá acontecer no dia 26 de abril, também às 22h, com Sam The Kid.

