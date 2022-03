O ator e encenador Jorge Silva Melo morreu esta segunda-feira, 14 de março, aos 73 anos, e a notícia deixou de luto o panorama artístico.

Através das redes sociais, várias caras conhecidas do mundo do espetáculo prestaram as suas homenagens, lamentando profundamente a perda.

"Que dia triste. Que grande perda para o Teatro. Descanse em paz, Jorge Silva Melo", escreveu Paula Neves na sua página de Instagram.

Foi pela mesma via que a atriz Alexandra Lencastre reagiu. "E agora Jorge..?", escreveu na legenda de uma fotografia do ator e encenador.

Também Diogo Infante se manifestou.

Jorge Silva Melo era também dramaturgo, tradutor e crítico. O artista estava internado no Hospital da Luz, em Lisboa.

