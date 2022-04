O cantor Tom Grennan teve de ser internado no hospital depois de ser atacado em Nova Iorque, revela um comunicado feito na sua conta de Instagram.

O músico, de 26 anos, atuou no The Bowery Ballroom na quarta-feira a propósito da digressão Spring/Summer 2022.

"Nas primeiras horas desta manhã, depois do espetáculo em Nova Iorque, o Tom foi vítima de um ataque e assalto à porta de um bar em Manhattan. O Tom está atualmente no hospital a ser tratado pelos médicos na sequência dos ferimentos, incluindo uma orelha rasgada e mandíbula fraturada", informa-se no comunicado.

"Está de bom humor, mas precisa de recuperar temporariamente, enquanto os médicos avaliam a sua capacidade de continuar com a digressão", continua.

"O Tom não quer desiludir ninguém, contudo, tomamos uma decisão de prevenção em adiar o concerto em Washington", completa, agradecendo ainda pelo apoio incondicional dos fãs.

