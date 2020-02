O cantor Caio César, da dupla brasileira Breno & Caio Cesar, partilhou uma fotografia na sua página do Instagram que chamou a atenção de muitos fãs. Isto porque as semelhanças físicas do artista com Justin Bieber não passaram despercebidas.

Sentado, com um gorro preto, uma camisola amarela e jeans, é assim que podemos ver Caio na referida imagem.

"Olhei rápido e achava que era o Bieber", comentou uma seguidora. "Justin Bieber brasileiro". lê-se num outro comentário.

Veja na galeria a fotografia de Caio ao lado de uma imagem de Justin Bieber e compare.

